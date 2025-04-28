Пісторіус про "мирні" пропозиції США: капітулювати Україна могла б і без Вашингтона

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пропозиції щодо територіальних поступок України, які висуває адміністрація президента США Дональда Трампа для досягнення мирної угоди, заходять надто далеко.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить Tagesschau.

Пісторіус порівняв ці пропозиції США з капітуляцією України.

"Україна могла б домогтися цього самостійно, капітулювавши фактично рік тому", – сказав він.

За словами Пісторіуса, Україна розуміє, що стійка і надійна угода про припинення вогню або мирний договір "може або передбачатиме територіальні поступки". Однак, підкреслив він, ці поступки "не заходитимуть так далеко, як в останній пропозиції президента США".

Очільник німецького оборонного відомства каже, що "не бачить жодної додаткової цінності" у пропозиціях США.

Як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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