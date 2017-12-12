В МЗС Польщі пояснили заяви свого дипломата про Україну

Вівторок, 12 грудня 2017, 11:54

МЗС Польщі ніяк не реагуватиме на слова глави політичного кабінету міністра Яна Париса про те, що існування України не є умовою існування вільної Польщі.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на прес-службу відомства.

"Заяви були вирвані з контексту", - заявили в МЗС Польщі, наголошуючи, що слова Париса не стосувалися сьогоднішньої ситуації.

У відомстві зазначили, що йшлося про доктрину Гедройця, який стверджував, що для безпеки Польщі важливо, щоб за її східним кордоном були незалежні держави.

В МЗС Польщі сказали, що позиція Варшави щодо України і польсько-українських стосунків однозначне і не змінилося.

Як повідомлялося, Ян Парис заявив, що Україна потребує Польщі, а от Польща без України здатна собі зарадити.

"Мені хотілося б чітко сказати, що сильна і незалежна Україна важлива для Польщі, натомість неправда, що існування України є необхідною умовою існування вільної Польщі", - заявив він.