В МИД Польши объяснили заявления своего дипломата об Украине

Вторник, 12 декабря 2017, 11:54

МИД Польши никак не будет реагировать на слова главы политического кабинета министра Яна Париса о том, что существование Украины не является условием существования свободной Польши.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Заявления были вырваны из контекста", - заявили в МИД Польши, отмечая, что слова Париса не относились к сегодняшней ситуации.

В ведомстве отметили, что речь шла о доктрине Гедройца, который утверждал, что для безопасности Польши важно, чтобы за ее восточной границой были независимые государства.

В МИД Польши сказали, что позиция Варшавы по Украине и польско-украинским отношениям однозначна и не изменилась.

Как сообщалось, Ян Парис заявил, что Украине нужна Польша, а вот Польша без Украины вполне способна справиться.

"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - заявил он.