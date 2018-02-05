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Польща оприлюднила відеоролик з поясненням скандального закону

Понеділок, 05 лютого 2018, 08:26
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Канцелярія польського прем’єр-міністра оприлюднила спеціальний відеоролик англійською мовою, в якому пояснюється мета внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі.

Про це повідомляє Polskie Radio.

У ньому виступає глава польського уряду Матеуш Моравецький, а його звернення проілюстровано архівними матеріалами та знімками.

Відеоролик присвячено історії Польщі в період Другої світової війни.

Прем’єр-міністр каже, зокрема, про те, що "Польща була першою жертвою Третього Рейху, а смерть і страждання в нацистських німецьких концтаборах були спільною долею євреїв, поляків і членів багатьох інших народів та етнічних груп".

Очільник уряду також наголошує, що Польща опинилася під німецькою і радянською окупацією, і майже кожна польська сім’я втратила під час війни когось зі своїх близьких.

Моравецький підкреслює, що заперечення Голокосту є фальшуванням історії, так само як применшення відповідальності справжніх авторів злочинів і приписування її жертвам.

"Ми хочемо боротися з брехнею в кожній формі", – декларує прем’єр-міністр.

Як пояснює польський глава уряду, саме таким був намір внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Прийнятий закон стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім рейхом, а також можливості запуску, відповідно до ст. 55 закону про Інститут національної пам’яті Польщі, кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

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