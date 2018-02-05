Польша обнародовала видеоролик с объяснением скандального закона

Понедельник, 05 февраля 2018, 08:26

Канцелярия польского премьер-министра обнародовала специальный видеоролик на английском языке, в котором объясняется цель внесения изменений в закон об Институте национальной памяти Польши.

Об этом сообщает Polskie Radio.

В нем выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и фотографиями.

Видеоролик посвящен истории Польши в период Второй мировой войны.

Премьер-министр говорит, в частности, о том, что "Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и многих других народов и этнических групп".

Глава правительства также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам.

"Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", – декларирует премьер-министр.

Как объясняет польский глава правительства, именно таким было намерение внесения изменений в закон об Институте национальной памяти.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.

Законопроект также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.