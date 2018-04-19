Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не совершит очередную провокацию.

Об этом сообщает CNN.

"Мы введем санкции, как только они это заслужат. Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп" - заявил Трамп.

Один из источников в администрации Трампа утверждает, что пока непонятно, как именно относится Трамп до новых санкций.

По его данным, новые ограничительные меры были еще не готовы, однако Трамп просто не позволил продолжить работу над ними.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химическую атаку в Сирии уже в понедельник.

Впрочем, решение о санкциях в понедельник не было, а СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.