Плани РФ повернутися в ПАРЄ без виконання резолюцій провалилися - Геращенко

Плани Росії повернутися в Парламентську Асамблею Ради Європи без виконання резолюцій зазнали фіаско.

Про це написала член української делегації в ПАРЄ, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Всі плани по швидкому поверненню росіян без виконання ними резолюцій, провалилися. РЄ відмовилася від ювілейного саміту, задуманого як тріумф повернення Росії. Представники РФ сприймаються в Страсбурзі не просто токсично, це набагато жорсткіше слово", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що українській делегації вдалося внести поправку в резолюцію про невиконання резолюцій країнами-членами РЄ про фактичний контроль РФ на окупованому Донбасі.

"У резолюції по протидії гібридної війні і ВПЛ (внутрішньо переміщеним особам, - ред.) згадуються злочини РФ і причетність до всіх воєн на континенті: і реальних, і гібридних", - написала перший віце-спікер.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що готується до певних "жорстких дій" через несплату Росією свого внеску до бюджету РЄ. "Повністю неприйнятно те, що Росія робить, коли не виплачує свій внесок до бюджету", - заявив він, не уточнивши сутність запланованих дій для вирішення цієї проблеми.

Як відомо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

В МЗС України заявили, що повернення російської делегації в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень суперечить міжнародному праву.

Детальніше читайте у статті: "Свобода санкцій: хто, як та навіщо повертає Росію до ПАРЄ"