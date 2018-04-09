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Словаччина: після убивства журналіста обвалилася підтримка партії влади

Понеділок, 09 квітня 2018, 14:45
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У Словаччині на тлі політичної кризи після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка керівна партія SMER втрачає підтримку.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними соціологічного опитування агенції AKO, підтримка партії у квітні впала до 20,7%. В лютому, до вбивства журналіста, SMER підтримували 24,7% населення.

Опитування AKO, проведене 4-7 квітня, показало, що найбільша опозиційна партія SaS набрала 17,1% підтримки проти 16,2% в лютому.

Наступні вибори в країні заплановані на 2020 рік.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Куцяк розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Протягом останніх тижнів у Словаччині відбувались одні з найбільших за останні роки протести, після яких у відставку пішов прем’єр Роберт Фіцо.

Але відставка Фіцо не вирішила кризу. Протестувальники продовжили виходити на вулиці, вимагаючи більш відчутних змін у країні. Учасники протестів стверджують, що розслідування вбивства журналіста йде неналежним чином.

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