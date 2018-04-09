Словакия: после убийства журналиста обвалилась поддержка партии власти

Понедельник, 09 апреля 2018, 14:45

В Словакии на фоне политического кризиса после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка правящая партия SMER теряет поддержку.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным социологического опроса агентства AKO, поддержка партии в апреле упала до 20,7%. В феврале, до убийства журналиста, SMER поддерживали 24,7% населения.

Опрос AKO, проведенный 4-7 апреля, показал, что крупнейшая оппозиционная партия SaS набрала 17,1% поддержки против 16,2% в феврале.

Следующие выборы в стране запланированы на 2020 год.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

В течение последних недель в Словакии состоялись одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.

Но отставка Фицо не разрешила кризис. Протестующие продолжили выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.