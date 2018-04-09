Найти
АКТУАЛЬНО

Европейские ультраправые радуются победе Орбана

Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7

"Новичок" на дверной ручке и 4 часа до смерти: новые подробности отравления Скрипалей

В Сирии обвинили США в ракетном обстреле авиабазы, Пентагон отрицает

Орбан объявил о победе и поблагодарил венгров за рубежом

Виктор Орбан получил конституционное большинство в новом парламенте Венгрии

На выборах в Венгрии разрешили проголосовать всем, кто стал в очередь к участкам






Словакия: после убийства журналиста обвалилась поддержка партии власти

Понедельник, 09 апреля 2018, 14:45
Версия для печати Комментарии

В Словакии на фоне политического кризиса после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка правящая партия SMER теряет поддержку.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным социологического опроса агентства AKO, поддержка партии в апреле упала до 20,7%. В феврале, до убийства журналиста, SMER поддерживали 24,7% населения.

Опрос AKO, проведенный 4-7 апреля, показал, что крупнейшая оппозиционная партия SaS набрала 17,1% поддержки против 16,2% в феврале.

Следующие выборы в стране запланированы на 2020 год.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

В течение последних недель в Словакии состоялись одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.

Но отставка Фицо не разрешила кризис. Протестующие продолжили выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:15
ОБСЕ о выборах в Венгрии: конкурентов правящей партии лишили равных условий
15:45
Европейские ультраправые радуются победе Орбана
15:12
Медведев намекнул, что через новые санкции США РФ может ударить по торговле
14:45
Словакия: после убийства журналиста обвалилась поддержка партии власти
14:12
В ЕС прокомментировали возможность синхронных из США новых санкций против россиян
13:52
Порошенко раскритиковал "Северный поток-2" перед визитом к Меркель
13:10
Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
12:46
Трамп и Макрон обменялись данными, подтверждающими химатаку в Сирии
12:17
Все больше поляков хотят видеть Туска президентом Польши
11:49
"Новичок" на дверной ручке и 4 часа до смерти: новые подробности отравления Скрипалей
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Дмитрий Тужанський

Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть после выборов

Украине нужно осознать, что действующая венгерская власть – это всерьез и надолго. Даже если нам в ней что-то не нравится. Правда, есть одна сила, которая претендует на роль "венгерской альтернативы". Это – пресловутая партия "Йоббик", пророссийская и праворадикальная... (укр)

"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  