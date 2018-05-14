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Кількість загиблих в результаті сутичок в Газі зросла до 52

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Кількість загиблих в результаті сутичок в Газі зросла до 52

Понеділок, 14 травня 2018, 19:26

Кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа зросла до 52.

Про це повідомляє Agence France Press.

"Кількість загиблих палестинців на кордоні Гази зросла до 52" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих та понад 2200 поранених в результаті заворушень.

Всього у протестах на кордоні беруть участь до 40 тисяч людей. Палестинці протестують проти відкриття посольства США у Єрусалимі.

Європейський Союз у зв’язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуація на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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