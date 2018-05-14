Количество погибших в результате столкновений в Газе возросло до 52

Количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 52.

Об этом сообщает Agence France Press.

"Количество погибших палестинцев на границе Газы возросло до 52" - говорится в сообщении.

#BREAKING Toll from Gaza border clashes rises to 52 Palestinians killed: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Ранее сообщалось о 43 погибших и более 2200 раненых в результате беспорядков.

Всего в протестах на границе принимают участие до 40 тысяч человек. Палестинцы протестуют против открытия посольства США в Иерусалиме.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.