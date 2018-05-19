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В Марселе из-за подозрительного мужчины эвакуировалы вокзал

Суббота, 19 мая 2018, 17:47

Французская полиция провела операцию на вокзале Марселя, который был эвакуирован из-за подозрительного мужчины.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Пассажиры заметили мужчину, который подозрительно себя вел", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину. Для проверки его сумки на вокзал прибыла группа взрывотехников.

Из-за этого пришлось приостановить движение транспорта и эвакуировать вокзал.

По данным источников, в сумке было найдено аккумуляторы и провода. Задержанный мужчина отверг, что это взрывчатка.

По данным СМИ, мужчина во время задержания несколько раз прокричал "Я не Шарли!". Лозунг "Я Шарли" активно использовался в поддержку сатирического журнала Charlie Hebdo, который подвергся террористическому нападению в начале 2015 года.

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