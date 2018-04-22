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У Франції через підозрілого чоловіка евакуювали туристів з острова Мон-Сен-Мішель

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У Франції через підозрілого чоловіка евакуювали туристів з острова Мон-Сен-Мішель

Неділя, 22 квітня 2018, 13:14

Поліція Франції евакуювала туристів з острова Мон-Сен-Мішель через чоловіка, який вигукував погрози на адресу сил безпеки.

Про це повідомляє Le Figaro.

Французька поліція проводить на Мон-Сен-Мішель масштабну операцію, розшукуючи підозрілого чоловіка.

Операцію почали після повідомлення одного з гідів туристичного автобуса про чоловіка, який під час поїздки вигукував погрози на адресу поліції і жандармів.

"Я збираюся вбити копа" - начебто кричав чоловік.

Після цього він зійшов з автобуса. Його переміщення певний час фіксували камери спостереження у туристичних місцях, але потім він зник з поля зору.

Як зазначають представники місцевої влади, їм невідомо, чи чоловік озброєний.

Поліція вирішила евакуювати туристів з села біля підніжжя абатства Мон-Сен-Мішель, саме абатство закрили.

"Люди пішки йшли від головного входу. Люди були дуже спокійні, бо було багато поліції" - розповів один з туристів.

Місцевих жителів поліція попросила лишатися вдома.

Абатство Мон-Сен-Мішель є однією з найбільш відвідуваних пам’яток Франції. Воно розташоване на невеликому острові неподалік від берега моря на кордоні Бретані і Нормандії.

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Франція
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