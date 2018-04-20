Будівлю МЗС РФ евакуювали після повідомлення про замінування
П'ятниця, 20 квітня 2018, 07:57
Будівлю МЗС РФ у Москві евакуювали після анонімного дзвінка про замінування.
Про це повідомляє ТАСС.
З будівлі зовнішньополітичного відомства евакуювали понад 40 осіб. Причиною евакуації став анонімний дзвінок про загрозу вибуху.
У МЗС РФ підтвердили евакуацію співробітників з будівлі на Смоленській площі. "Підтверджуємо [відомості]", - сказав співрозмовник агентства.
Пізніше стало відомо, що загроза вибуху не підтвердилася.
"Кінологи не виявили вибухових речовин при обстеженні будівлі МЗС РФ на пл. Смоленська-Сінна, д. 32", - сказав співрозмовник агентства.
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