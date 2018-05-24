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В Італії потяг зіткнувся з вантажівкою: двоє загиблих, 18 поранених

Четвер, 24 травня 2018, 07:59

В Італії регіональний потяг, що прямував з Турина до Івера, зіткнувся з вантажівкою, що стояла на коліях.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Інцидент стався близько 23.20 23 травня. Потяг виїхав з Турина о 22.30. В районі муніципалітету Калузо на колії стояла фура з литовськими номерами. Машиніст потяга активував аварійне гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті удару з рейок зійшов локомотив і два вагони.

 
фото La Stampa

В аварії загинули двоє людей, включаючи машиніста потяга. Також 18 людей отримали поранення, одна людина у важкому стані.

Поранених, які застрягли у понівечених вагонах, діставали з них по одному. Найбільш важко пораненого доставили до лікарні гелікоптером, де він невдовзі помер.

Поліція відкрила розслідування за фактом аварії, щоб встановити обставини того, що сталося і відповідальних.

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Італія
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