В Італії потяг зіткнувся з вантажівкою: двоє загиблих, 18 поранених
В Італії регіональний потяг, що прямував з Турина до Івера, зіткнувся з вантажівкою, що стояла на коліях.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Інцидент стався близько 23.20 23 травня. Потяг виїхав з Турина о 22.30. В районі муніципалітету Калузо на колії стояла фура з литовськими номерами. Машиніст потяга активував аварійне гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.
В результаті удару з рейок зійшов локомотив і два вагони.
В аварії загинули двоє людей, включаючи машиніста потяга. Також 18 людей отримали поранення, одна людина у важкому стані.
Поранених, які застрягли у понівечених вагонах, діставали з них по одному. Найбільш важко пораненого доставили до лікарні гелікоптером, де він невдовзі помер.
Поліція відкрила розслідування за фактом аварії, щоб встановити обставини того, що сталося і відповідальних.