В Италии поезд столкнулся с грузовиком: двое погибших, 18 раненых

В Италии региональный поезд, следовавший из Турина в Ивера, столкнулся с грузовиком, который стоял на путях.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел около 23.20 23 мая. Поезд выехал из Турина в 22.30. В районе муниципалитета Калузо на пути стояла фура с литовскими номерами. Машинист поезда включил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате удара с рельсов сошел локомотив и два вагона.

В аварии погибли двое человек, включая машиниста поезда. Также 18 человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии.

Раненых, застрявших в искореженных вагонах, получали из них по одному. Наиболее тяжело раненого доставили в больницу на вертолете, где он вскоре умер.

Полиция открыла расследование по факту аварии, чтобы установить обстоятельства случившегося и ответственных.