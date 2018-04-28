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У Мюнхені зійшов з рейок вантажний потяг, збитки оцінюють у мільйони євро

Субота, 28 квітня 2018, 15:33

Вантажний потяг зійшов із рейок у Баварії, серйозно пошкодивши колії і порушивши залізничне сполучення.

Про це повідомляє Abendzeitung Muenchen.

Інцидент стався на перевалочній станції Мюнхен-Рим у ніч на суботу. З невідомих поки причин 400-метровий потяг зійшов з рейок.

 

В результаті аварії серйозно пошкоджені декілька колій і шпали, локомотив розбитий, перекинулися два вагони, порвані 80 метрів електричного кабелю, зіпсовані сигнальні світлофори.

 

Постраждалих в аварії немає, але збитки оцінюються в мільйони євро. Рух на цій ділянці залишиться закритим, ймовірно, до понеділка.

Через аварію довелося внести зміни в розклад руху одного з маршрутів міської електрички.

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