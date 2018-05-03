У Чехії зіткнулися потяги: 14 постраждалих, травмовані троє дітей
У районі чеського Крумлова, на півдні країни, зіткнулися два пасажирські потяги, у вагоні одного з яких їхала група дітей з дитсадка.
Про це передає Idnes.cz.
Серед постраждалих - 14 осіб, зокрема троє дошкільнят.
"Один із водіїв поїздів, очевидно, перетнув сигнал із знаком зупинки", - заявив про вірогідну причину аварії Марек Ілляш, представник адміністрації залізничної інфраструктури.
Дітей з дитячого садка евакуювала спеціальна пожежна команда. Всіх постраждалих госпіталізували.
Пошкодження залізничних транспортних засобів оцінюється в 6 мільйонів крон (приблизно 7,38 млн грн).
За даними поліції, на момент аварії у потягах було близько 50 осіб.
Рух на цій ділянці залізниці Чеське Будейовіце - Черни Кріз було призупинено на 15 годин.
Раніше поблизу міста Ротава у Карловарському регіоні сталося лобове зіткнення двох пасажирських потягів.