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У Чехії зіткнулися потяги: 14 постраждалих, травмовані троє дітей

Четвер, 3 травня 2018, 14:59

У районі чеського Крумлова, на півдні країни, зіткнулися два пасажирські потяги, у вагоні одного з яких їхала група дітей з дитсадка. 

Про це передає Idnes.cz.

Серед постраждалих - 14 осіб, зокрема троє дошкільнят.

"Один із водіїв поїздів, очевидно, перетнув сигнал із знаком зупинки", - заявив про вірогідну причину аварії Марек Ілляш, представник адміністрації залізничної інфраструктури.

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Дітей з дитячого садка евакуювала спеціальна пожежна команда. Всіх постраждалих госпіталізували.

Пошкодження залізничних транспортних засобів оцінюється в 6 мільйонів крон (приблизно 7,38 млн грн).

 

За даними поліції, на момент аварії у потягах було близько 50 осіб.

 

Рух на цій ділянці залізниці Чеське Будейовіце - Черни Кріз було призупинено на 15 годин.

Раніше поблизу міста Ротава у Карловарському регіоні сталося лобове зіткнення двох пасажирських потягів.

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Чехія
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