В результаті зіткнення потягів у Німеччині загинули 2 людини, 14 – поранені
У німецькому місті Айхах неподалік від Аугсбурга (Баварія) в результаті зіткнення пасажирського потяга з товарним загинули двоє людей.
Про це повідомляє видання Augsburger Allgemeine.
Інцидент стався у понеділок ввечері близько 21.15 за 700 метрів від станції міста Айхах.
Пасажирський потяг, що прямував з Аугсбурга, протаранив товарний потяг, що перевозив деревину.
Машиніст пасажирського потяга і один з пасажирів у результаті аварії загинули. Ще 14 пасажирів отримали поранення, стан одного з них дуже важкий.
Причини аварії досі не зрозумілі. Очікується, що експерти працюватимуть на станції і у вівторок, щоб з’ясувати, з яких причин пасажирський потяг опинився на одній колії з товарним.
Зранку у вівторок станція в Айхаху закрита, для громадян організували рух автобусів до найближчих станцій.