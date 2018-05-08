В результаті зіткнення потягів у Німеччині загинули 2 людини, 14 – поранені

У німецькому місті Айхах неподалік від Аугсбурга (Баварія) в результаті зіткнення пасажирського потяга з товарним загинули двоє людей.

Про це повідомляє видання Augsburger Allgemeine.

Інцидент стався у понеділок ввечері близько 21.15 за 700 метрів від станції міста Айхах.

Пасажирський потяг, що прямував з Аугсбурга, протаранив товарний потяг, що перевозив деревину.

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Машиніст пасажирського потяга і один з пасажирів у результаті аварії загинули. Ще 14 пасажирів отримали поранення, стан одного з них дуже важкий.

Причини аварії досі не зрозумілі. Очікується, що експерти працюватимуть на станції і у вівторок, щоб з’ясувати, з яких причин пасажирський потяг опинився на одній колії з товарним.

Зранку у вівторок станція в Айхаху закрита, для громадян організували рух автобусів до найближчих станцій.