У Трампа розповіли про "останню краплю" скасування саміту з КНДР

У команді Дональда Трампа пояснили, чому американський президент вирішив скасувати історичну зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, заплановану наступного місяця в Сингапурі.

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи на слуханнях у Сенаті , розповів, що в останні дні Пхеньян не відповідав на запити США щодо організації зустрічі, інформує Reuters.

"Ми не зуміли провести підготовчі роботи між нашими двома командами, які є необхідними для проведення успішного саміту", - пояснив Помпео.

Водночас очільник американської дипломатії підкреслив, що не вважає скасування саміту ознакою слабкості Кім Чен Ина.

"Насправді він продемонстрував величезну здатність очолити свою країну та свою команду", - зауважив дипломат.

Водночас Reuters наводить слова неназваного офіційного представника Білого дому, який називає іншу можливу причину відмови Трампа від саміту.

Зокрема, останньою краплею для американців стала реакція Північної Кореї на коментарі віце-президента США Майка Пенса, який пропонував Вашингтону будувати відносини з КНДР за "лівійською моделлю".

У відповідь на пропозицію Пенса віце-міністр закордонних справ КНДР назвала його заяви "дурними" і запропонувала обом країнам або проводити саміт, або – ядерну демонстрацію.

Водночас чиновник стверджує, що надія на мир з КНДР все ще існує, але щоб її не змарнувати, Пхеньян має змінити свою риторику.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп скасував проведення історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка повинна була відбутися 12 червня у Сингапурі.

Трамп пішов на цей крок після того, як стало відомо, що Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері.