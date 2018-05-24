У Трампа рассказали о "последней капле" отмены саммита с КНДР

В команде Дональда Трампа объяснили, почему американский президент решил отменить историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную в следующем месяце в Сингапуре.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи, информирует Reuters.

"Мы не сумели провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита", - пояснил Помпео.

В то же время глава американской дипломатии подчеркнул, что не считает отмену саммита признаком слабости Ким Чен Ына.

"На самом деле он продемонстрировал огромную способность возглавить свою страну и свою команду", - отметил дипломат.

В то же время Reuters приводит слова неназванного официального представителя Белого дома, который называет другую возможную причину отказа Трампа от саммита.

В частности, последней каплей для американцев стала реакция Северной Кореи на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который предлагал Вашингтону строить отношения с КНДР по "ливийской модели".

В ответ на предложение Пенса вице-министр иностранных дел КНДР назвала его заявления "глупыми" и предложила обеим странам или проводить саммит, или - ядерную демонстрацию.

В то же время чиновник утверждает, что надежда на мир с КНДР все еще существует, но чтобы ее не потерять, Пхеньян должен изменить свою риторику.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери.