Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина 12 июня подаст в суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма

Трамп отменил исторический саммит с Ким Чен Ыном

ЕС ждет от России сотрудничества в расследовании по MH17

КНДР закрыла ядерный полигон, взорвав туннели для испытаний






У Трампа рассказали о "последней капле" отмены саммита с КНДР

Четверг, 24 мая 2018, 18:37

В команде Дональда Трампа объяснили, почему американский президент решил отменить историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную в следующем месяце в Сингапуре.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи, информирует Reuters.

"Мы не сумели провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита", - пояснил Помпео.

В то же время глава американской дипломатии подчеркнул, что не считает отмену саммита признаком слабости Ким Чен Ына.

"На самом деле он продемонстрировал огромную способность возглавить свою страну и свою команду", - отметил дипломат.

В то же время Reuters приводит слова неназванного официального представителя Белого дома, который называет другую возможную причину отказа Трампа от саммита.

В частности, последней каплей для американцев стала реакция Северной Кореи на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который предлагал Вашингтону строить отношения с КНДР по "ливийской модели".

В ответ на предложение Пенса вице-министр иностранных дел КНДР назвала его заявления "глупыми" и предложила обеим странам или проводить саммит, или - ядерную демонстрацию.

В то же время чиновник утверждает, что надежда на мир с КНДР все еще существует, но чтобы ее не потерять, Пхеньян должен изменить свою риторику.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
КНДР Трамп
powered by lun.ua
Читайте также
КНДР закрыла ядерный полигон, взорвав туннели для испытаний
США не пойдут на невыгодную сделку с КНДР - Помпео
Бомбардировщики США изменили маршрут из-за КНДР – СМИ
Разоружение КНДР: Трамп опроверг слова советника, которые возмутили Пхеньян