Польща не погодиться на новий бюджет ЄС

Польща не погоджується з пропозицією нового бюджету Європейського Союзу з меншими фондами на "політику згуртованості".

Про це повідомляє "Польське радіо".

Згідно з новою пропозицією Єврокомісії, Варшава може отримати на 20 мільярдів євро менше, ніж отримувала на "політику згуртованості" досі.

Речниця польського уряду Йоанна Копцінська наголошує, що пропозиції ЄС є попередніми, і остаточний бюджет може бути іншим.

"На такі пропозиції не буде згоди Польщі. Проти цих пропозицій виступає не тільки Польща, є багато держав, які нас у цьому підтримують. Ми будемо виступати проти всіх пропозицій, які дискримінують чи мають на меті дискримінацію країн Центрально-Східної Європи", - заявила вона.

Згідно з новим бюджетом ЄС, Польща отримає 64 мільярди 400 мільйонів євро на "політику згуртованості". У вівторок Європейська комісія офіційно розкрила пропозиції нового бюджету на 2021-2027 роки. Цей бюджет повинні одностайно підтримати всі країни Європейського Союзу.

Європейська комісія пояснює зменшення фінансування "політики згуртованості" виходом Британії з ЄС та новими пріоритетами, якими є міграція та обороноздатність Євросоюзу.

Як повідомлялося, Брюссель планує скоротити фінансування країн Центральної і Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт скористається правом вето при схваленні бюджету ЄС, якщо не буде задоволений його умовами.