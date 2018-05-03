Єврокомісія представила новий бюджет ЄС: гроші в обмін на верховенство права

Європейська комісія представила проект довгострокового бюджету на 2021-207 роки, який вже розрахований на 27 країн – без Великої Британії, яка на той час вийде з ЄС.

Про це повідомляє сайт ЄК.

Комісія пропонує довгостроковий бюджет у розмірі 1,135 млрд. євро у зобов'язаннях (виражених у цінах 2018 року) за період з 2021 до 2027 року, що відповідає 1,11% від валового національного доходу 27 країн ЄС.

"Для фінансування нових і невідкладних пріоритетів необхідно збільшити поточний рівень фінансування. Інвестування зараз у такі галузі, як дослідження та інновації, молодь, цифрова економіка, управління кордонами, безпека та оборона сприятимуть процвітанню, стабільності та безпеки в майбутньому. Наприклад, бюджет Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності буде подвоєний", - йдеться у повідомлені.

У той же час Єврокомісія визначила сфери, де можна заощадити та підвищити ефективність. Комісія пропонує помірно зменшити фінансування спільної сільськогосподарської політики та політику політики когезії ЄС (Cohesion Policy) - приблизно на 5%, - щоб відобразити нову реальність Союзу у складі 27 країн.

"Ця політика буде модернізована, щоб служити новим пріоритетам. Наприклад, політика когезії матиме все більш важливу роль у підтримці структурних реформ та довготривалої інтеграції мігрантів", - зазначили в ЄК.

Комісія пропонує скоротити кількість програм більш ніж на третину (з 58 в даний час до 37 у майбутньому), наприклад, шляхом об'єднання фрагментованих джерел фінансування в нові інтегровані програми та радикально оптимізувати використання фінансових інструментів, в тому числі через фонд InvestEU.

"Головним нововведенням у запропонованому бюджеті є зміцнення зв'язку між фінансуванням ЄС та верховенством права. Повага до верховенства права є необхідною передумовою для надійного фінансового управління та ефективного фінансування ЄС. Тому Комісія пропонує новий механізм захисту бюджету ЄС від фінансових ризиків, пов'язаних з узагальненими недоліками щодо верховенства права в державах-членах. Нові запропоновані інструменти дозволять Союзові призупинити, зменшити або обмежити доступ до фінансування ЄС у спосіб, пропорційний характеру, тяжкості та масштабам недоліків верховенства права", - йдеться у повідомленні.