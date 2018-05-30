Польша не согласится на новый бюджет ЕС

Польша не соглашается с предложением нового бюджета Европейского Союза с меньшими фондами на "политику сплоченности".

Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно новому предложению Еврокомиссии, Варшава может получить на 20 млрд евро меньше, чем получала на "политику сплоченности" до сих пор.

Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська отмечает, что предложения ЕС являются предварительными, и окончательный бюджет может быть другим.

"На такие предложения не будет согласия Польши. Против этих предложений выступает не только Польша, есть много государств, которые нас в этом поддерживают. Мы будем выступать против всех предложений, которые дискриминируют или имеют за цель дискриминацию стран Центрально-Восточной Европы", - заявила она.

Согласно новому бюджету ЕС, Польша получит 64 миллиарда 400 тысяч евро на "политику сплоченности". Во вторник Европейская комиссия официально раскрыла предложения нового бюджета на 2021-2027 годы. Этот бюджет должны единодушно поддержать все страны Европейского Союза.

Европейская комиссия объясняет уменьшение финансирования "политики сплоченности" выходом Великобритании с ЕС и новыми приоритетами, такими как миграция и обороноспособность Евросоюза.

Как сообщалось, Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт воспользуется правом вето при принятии бюджета ЕС, если не будет удовлетворен его условиями.