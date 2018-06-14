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Україна приєднається до засідання Грузії і НАТО в рамках саміту Альянсу - Зеркаль

Четвер, 14 червня 2018, 07:36

Україна долучиться до формату засідання Грузії та НАТО в рамках саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє УНІАН.

Проведення Комісії Україна-НАТО блокується Угорщиною через суперечку щодо мовної статті закону про освіту.

"Ми будемо разом з грузинами з НАТО зустрічатися. В нас буде проведений формат. Що далі буде - важко сказати", - сказала Зеркаль.

При цьому, вона не уточнила, чи йдеться про те, що Україна може долучитися до засідання Комісії НАТО-Грузія, яка має відбутися в рамках саміту.

"Ми розраховуємо все ж таки на те, що в цій площині допомога Сполучених Штатів - вона є суттєвою, особливо, що стосується діалогу з угорцями, бо без цього, без посередництва, ми навряд чи зможемо зняти блокаду", - наголосила Зеркаль.

Раніше генсек НАТО підтвердив, що президент України Петро Порошенко буде присутній на саміті НАТО в Брюсселі, але формат зустрічей поки не визначено.

Як відомо, Угорщина через схвалення мовного закону блокує проведення зустрічей Комісії Україна-НАТО на міністерському та найвищому рівнях. Засідання Комісії Україна-НАТО, яке мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу, було заблоковано Угорщиною.

У квітні Угорщина вкотре заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Минулого тижня на міністерську зустріч НАТО до Брюсселя прибув міністр оборони України Степан Полторак. Оскільки в рамках візиту Полторака заплановані зустрічі іншого формату, на них угорське вето не поширюється.

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