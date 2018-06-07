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Порошенко буде на саміті НАТО, але формат зустрічей поки не визначений - генсек

Четвер, 7 червня 2018, 20:01

Президент України Петро Порошенко буде присутній на саміті НАТО в Брюсселі, але формат зустрічей поки не визначено.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

"Президент Порошенко буде запрошений на саміт НАТО. Ми поки не визначили конкретний формат і конкретний тип зустрічей, але він буде запрошений. Залишається уточнити, в якому форматі будуть зустрічі, але президент Порошенко запрошений", - сказав Столтенберг.

Як відомо, Угорщина через схвалення мовного закону блокує проведення зустрічей Комісії Україна-НАТО на міністерському та найвищому рівнях. Засідання Комісії Україна-НАТО, яке мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу, було заблоковано Угорщиною.

У квітні Угорщина вкотре заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Сьогодні на міністерську зустріч НАТО до Брюсселя прибув міністр оборони України Степан Полторак. Оскільки в рамках візиту Полторака заплановані зустрічі іншого формату, на них угорське вето не поширюється.

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Україна-НАТО
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