Украина присоединится к заседанию Грузии и НАТО в рамках саммита Альянса - Зеркаль

Украина присоединится к формату заседания Грузии и НАТО в рамках саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

Проведение Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне блокируется Венгрией из-за спора о языковой статье закона об образовании.

"Мы будем вместе с грузинамис НАТО встречаться. У нас будет проведен формат. Что будет дальше - трудно сказать", - сказала Зеркаль.

При этом, она не уточнила, идет ли речь о том, что Украина может присоединиться к заседанию Комиссии НАТО-Грузия, которое должно состояться в рамках саммита.

"Мы рассчитываем все же на то, что в этой плоскости помощь Соединенных Штатов - она ​​является существенной, особенно, что касается диалога с венграми, потому что без этого, без посредничества, мы вряд ли сможем снять блокаду", - отметила Зеркаль.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, но формат встреч пока не определен.

Как известно, Венгрия из-за одобрения языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях. Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

В апреле Венгрия снова заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

На прошлой неделе на министерскую встречу НАТО в Брюссель прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Поскольку в рамках визита Полторака запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.

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