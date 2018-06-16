ЄС наполягає: голодуючих в’язнів в РФ має терміново відвідати омбудсмен

У Євросоюзі вітають домовленості між Україною і Росією про взаємне відвідування уповноваженими з прав людини 34 ув'язнених осіб на територіях обох країн, закликаючи російську сторону звільнити усіх протиправно утримуваних українців.

Про це заявила заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вітаємо ініціативу уповноважених з прав людини України і Росії співпрацювати та відвідати 34 ув'язнених, які утримуються властями в іншій країні, включаючи нелегально анексований Кримський півострів. З огляду на голодування багатьох в’язнів, такі візити набувають особливої нагальності", - заявили в ЄС.

Косьянчич вкотре наголосила, що Євросоюз закликає Росію звільнити усіх українських громадян, які протиправно утримуються, включаючи Олега Сенцова.

У п'ятницю уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.

Напередодні, 14 червня, представники російського омбудсмена запропонували Денісовій відвідати Сенцова тільки після 22 червня. У той же час вона заявила, що наполягатиме на відвіданні режисера найближчими днями.