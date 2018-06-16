ЕС настаивает: голодающих заключенных в РФ должна срочно посетить омбудсмен

В Евросоюзе приветствуют договоренности между Украиной и Россией о взаимном посещение уполномоченными по правам человека 34 заключенных лиц на территориях обоих стран, призывая российскую сторону освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.

Об этом заявила заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает "Укринформ".

"Мы приветствуем инициативу уполномоченных по правам человека Украины и России сотрудничать и посетить 34 заключенных, которые удерживаются властями в другой стране, включая нелегально аннексированный Крымский полуостров. Учитывая голодовку многих заключенных, такие визиты приобретают особую насущность", - заявили в ЕС.

Косьянчич раз подчеркнула, что Евросоюз призывает Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, включая Олега Сенцова.

В пятницу уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживают украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в российском городе Лабытнанги.

Накануне, 14 июня, представители российского омбудсмена предложили Денисовой посетить Сенцова только после 22 июня. В то же время она заявила, что будет настаивать на посещении режиссера ближайшие дни.