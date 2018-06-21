Словаччина повідомляє про затримання українського терориста з угорським паспортом

Поліція Словаччини зробила заяву про затримання у місті Кошице на запит Києва чоловіка, підозрюваного у скоєнні низки терористичних актів.

Про це повідомляє низка словацьких ЗМІ, в тому числі Aktuality.

"Він був затриманий за запитом Києва по лінії Інтерполу" - сказав речник прокуратури Кошице Мілан Філічко.

Повне ім’я затриманого журналісти не називають. Видання Noviny повідомляє, що він мешкав в Кошице протягом двох років і фігурує в орієнтуваннях як "Владимир Г". Зазначається, що цей чоловік, громадянин України, отримав також угорський паспорт на підставне ім’я.

Підкреслюється, що йдеться про звинувачення у тероризмі.

За даними поліції, затриманий підозрюється у "вчиненні таких злочинів, як нанесення навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші злочини". Крім того, за даними словацького телебачення, він займався постачанням зброї для терористичних угруповань.

В Окружного суду Кошице тепер є 48 годин на рішення про видачу підозрюваного Україні.

"Зараз чоловік перебуває під вартою в поліції, і якщо він виявиться винним у злочинах, які йому інкримінують, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", - сказав представник словацької поліції Мартін Вальдл.