Словакия сообщает о задержании украинского террориста с венгерским паспортом

Полиция Словакии сделала заявление о задержании в городе Кошице на запрос Киева мужчины, подозреваемого в совершении ряда террористических актов.

Об этом сообщает ряд словацких СМИ, в том числе Aktuality.

"Он был задержан по запросу Киева по линии Интерпола", - сказал представитель прокуратуры Кошице Милан Филичко.

Полное имя задержанного журналисты не называют. Издание Noviny сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировках как "Владимир Г". Отмечается, что этот мужчина, гражданин Украины, получил венгерский паспорт на подставное имя.

Подчеркивается, что речь идет об обвинениях в терроризме.

По данным полиции, задержанный подозревается в "совершении таких преступлений, как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другие преступления". Кроме того, по данным словацкого телевидения, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

У Окружного суда Кошице теперь есть 48 часов на решение о выдаче подозреваемого Украине.

"Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.