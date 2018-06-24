У Грузії погодили скорочення кількості міністрів в уряді

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе і керівна партія "Грузинська мрія" досягнули домовленості про реорганізацію уряду.

Про це заявив глава парламенту Грузії, виконавчий секретар правлячої партії Іраклій Кобахідзе, передає "Грузия Online".

"Разом з прем'єр-міністром ми обговорили ключові принципи реорганізації уряду. Ми домовилися на рівні принципів, і на цій основі прем'єр-міністр представить свій план з реорганізації уряду", - сказав він.

Як заявив представник парламентської більшості Георгій Гачечиладзе, сторони домовилися, що в країні буде скорочено кількість міністерств.

"Дискусія стосувалася реорганізації. Остаточно домовилися, що залишиться т 11 міністерств, відбудеться об'єднання декількох міністерств. На цьому етапі ви знаєте, що будуть об'єднані освіта, культура і спорт, об'єднаються міністерства у справах біженців і примирення. Весь будівельний сектор, все, що пов'язано з прискореним розвитком, — будівництво шкіл, в'язниць, житла для біженців, все це увійде до міністерства інфраструктури.

Міністерство примирення об'єднається з міністерством у справах біженців, деякі служби, пов'язані з медичним обслуговуванням, перейдуть в охорону здоров'я. При цьому основна політична функція цих міністерств буде пов'язана з відновленням територіальної цілісності і міжнародними відносинами", - пояснив Гачечиладзе.

Нагадаємо, 13 червня прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Причиною відставки Квірікашвілі ЗМІ називали його розбіжності з урядовою командою.

Детальніше читайте у статті "Європравди": "Зміна уряду на тлі протестів: що та чому відбувається в Грузії".