Прем’єр Грузії подав у відставку

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку.

Про це він заявив на спеціальному брифінгу, повідомляє "Грузия Online".

"Сьогодні той момент, коли треба дати можливість голові парламенту укомплектувати команду виходячи з тих поглядів, які є в нього"- заявив Квірікашвілі.

Він назвав значні рішення, проведені у сфері економіки: плаваючий валютний курс, помірне зростання ставки рефінансування, кроки, зроблені з точки зору надлишкових заборгованостей та дедоларизації.

Ще вчора, після завершення засідання в офісі керівної коаліції "Грузинська мрія" всі лідери заперечували, що прем'єр збирався піти у відставку. А сьогодні вранці частина членів парламенту закликали його покинути посаду.

Причиною відставки Квірікашвілі ЗМІ називають його розбіжності з урядовою командою.

Відставка Квірікашвілі означає, що склад уряду автоматично відправляється у відставку. Після цього парламентська більшість у семиденний термін має представити президенту новий склад уряду, після чого Георгій Маргвелашвілі також через сім днів повинен представити парламенту склад уряду.