У Грузії вимагають відставки уряду, генпрокурор залишив посаду

В Грузії на тлі масових протестів через рішення суду у справі вбивства двох школярів у 2017 році подав у відставку генеральний прокурор.

Про це повідомляє "Кавказский Узел".

31 травня Тбіліський міський суд виправдав обвинуваченого по одному з епізодів справи про вбивство школярів у Тбілісі, другому підсудному обвинувачення було перекваліфіковано на більш легку статтю.

Родичі убитих вимагали притягнути до відповідальності головного прокурора Грузії Іраклія Шотадзе. Шотадзе у своїй заяві про відставку висловив упевненість в тому, що розгляд справи про вбивство школярів продовжиться, а винні будуть покарані.

Після рішення суду під будівлею Генпрокуратури, а потім під парламентом Грузії зібралися протестувальники. Серед них представники різних опозиційних партій, а також неурядових організацій. Учасники акції заявляли, що не припинять протест до тих пір, поки не будуть покарані всі винні у вбивстві двох підлітків, повідомляє "Новости-Грузия".

Фото: Reuters

Протестувальники вимагали взяти під варту Мірзу Субеліані - батька одного з підозрюваних і співробітника прокурори, який подав у відставку після початку розслідування у справі. Протестувальники дали владі час на виконання їх ультиматуму до десятої вечора, проте відповіді не було. Після цього демонстранти почали вимагати відставки уряду.

На мітинг прибув сам прем’єр Георгій Квірікашвілі. Глава уряду спробував пояснити мітингувальникам подальші дії з розслідування справи, але вони його прогнали.

Глава правительства Квирикашвили на митинге в Тбилиси фото: Reuters

Квірікашвілі відкинув вимогу про відставку його кабміну і пообіцяв рідним убитих школярів нове розслідування справи 1 червня.

ФОТО: REUTERS

В результаті бійки 1 грудня 2017 року біля школи в Тбілісі двоє підлітків отримали ножові поранення. Один з них помер по дорозі в лікарню, другий був госпіталізований в критичному стані і пізніше помер.

Двом підліткам було пред'явлено звинувачення за статтею "Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах". Пізніше прокуратура посилила звинувачення одному з них.