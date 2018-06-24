Новий іспанський прем'єр анонсував м'якший підхід щодо Каталонії

Новий іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його уряд займе менш конфронтаційну позицію стосовно каталонських сепаратистів, залишаючись при цьому проти незалежності регіону.

В інтерв'ю El País Санчес сказав, що підтримує переміщення ув'язнених колишніх чиновників каталонського уряду в Каталонію.

Він також заявив, що знову створить двосторонню комісію для вирішення суперечок з питань управління між центральним урядом та Каталонією.

"Часи, коли уряд ускладнював проблеми з Каталонією, закінчилися", - сказав Санчес.

"Є деякі питання, які є далеко неконституційними, наприклад, пов'язані з незалежністю. Але є й інші, які стосуються енергетичної бідності та інших соціальних питань, які можуть бути повністю вирішені", - сказав Санчес.

Санчес, який прийшов на місце свого консервативного попередника Маріано Рахоя в минулому місяці, контролює менше чверті місць у парламенті, і має намір зміцнити свою владу перед загальними виборами, які повинні відбутися до середини 2020 року.

Нагадаємо, 2 червня новий уряд Каталонії склав присягу, автоматично закінчивши семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії у регіоні.

У своїй першій промові на посаді голови женералітету, Кім Торра заявив про наміри працювати на виконання волі виборців, які проголосували на референдумі за незалежну Каталонію у формі республіки.