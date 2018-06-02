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Уряд Каталонії склав присягу, покінчивши з прямим управлінням Мадрида

Субота, 2 червня 2018, 14:49

Новий уряд Каталонії склав присягу, автоматично закінчивши семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії у регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд на чолі з Кімом Торрою, близьким соратником екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, набув чинності того ж дня, коли присягу склав і новий прем’єр Іспанії Педро Санчес. Санчес раніше висловлювався за діалог з Каталонією, однак відкидав ідею будь-якого референдуму щодо незалежності.

Попередник Санчеса Маріано Рахой запровадив пряме управління в Каталонії після проголошення парламентом регіону незалежності.

Згідно з Конституцією Іспанії, пряме управління завершується автоматично з появою чинного регіонального уряду у Барселоні.

Як повідомлялося, новий регіональний уряд Каталонії, до якого не увійшли політики, які перебувають у в'язницях або втекли за кордон, отримав затвердження центральної влади у Мадриді.

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Каталонія
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