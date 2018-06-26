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ЄС остаточно затвердив мільярд євро допомоги для України

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ЄС остаточно затвердив мільярд євро допомоги для України

Вівторок, 26 червня 2018, 11:42

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання мільярда допомоги. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

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