ЄС остаточно затвердив мільярд євро допомоги для України

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

🇪🇺🇺🇦 #Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 червня 2018 р.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання мільярда допомоги. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".