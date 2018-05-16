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Комітет Європарламенту проголосував за надання макрофіну Україні

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Комітет Європарламенту проголосував за надання макрофіну Україні

Середа, 16 травня 2018, 13:43

Комітет у закордонних справах Європейського парламенту ухвалив рішення за нову програму макрофінансової допомоги Україні.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, що "склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, який представляє всі відповідні політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді ", - написав Джозвяк.

Як повідомлялося, в березні Єврокомісія офіційно запустила процедуру виділення Україні 1 млрд євро фіндопомоги. В Україні розраховували на більші обсяги.

Між тим, офіційна комунікація ЄК з цього приводу, надіслана до Європарламенту, підтверджує, що навіть перший транш Києву дадуть тільки після виконання умов. "Потрібно визначити специфічні умови для кожного з двох траншів допомоги", – йдеться в документах Єврокомісії, копія яких є в розпорядженні ЄвроПравди.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

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Європарламент
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