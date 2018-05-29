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Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні

Вівторок, 29 травня 2018, 16:40

Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярда євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

"Допомога у вигляді позик буде покривати потреби у фінансуванні України протягом двох з половиною років. Кредити надаватимуть підтримку програмі економічної стабілізації та структурних реформ, що доповнюють ресурси, надані МВФ та іншими донорами", - йдеться у заяві.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 млрд євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 млрд євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

"Подальші виплати залежатимуть від дотримання Україною демократичних механізмів та верховенства закону і дотримання прав людини", - зазначається у заяві.

Комісія відповідатиме за надання макроекономічної допомоги. Комісія та європейська служба зовнішньої дії буде стежити за виконанням цих умов.

За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

Як очікується, голосування може відбутись у червні.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".

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Євросоюз
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