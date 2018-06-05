Трамп і Макрон провели "жахливу" телефонну розмову - ЗМІ

Телефонний дзвінок між лідерами США і Франції Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном щодо торгівлі та міграційної політики пішов не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Два лідери поговорили після того, як Сполучені Штати оголосили про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.

"Просто погано. Це було жахливо", - сказав співрозмовник каналу, характеризуючи розмову. "Макрон думав, що зможе висловлювати свою думку, спираючись на відносини. Але Трамп не може стриматися під такою критикою", - розповіло джерело.

Макрон раніше заявляв, що у нього "дуже прямі відносини з Трампом", а його помічники казали, що він вважає себе "інтерпретатором Трампа в Європі."

У заяві, опублікованій Єлисейським палацом щодо дзвінка, Макрон зазначив, що він "жалкує" через рішення США щодо мит, і це не тільки незаконно, а й помилково за багатьма аспектами.

"Це помилка, тому що вона посилює глобальний дисбаланс, який існує в найгірших проявах через фрагментацію і економічний націоналізм", - заявив Макрон.

Звіт Білого дому щодо розмови підтверджує, що Макрон і Трамп обговорювали торгівлю і міграцію.

"Обидва лідери обговорили міграційну проблему в Лівії і терміни її вирішення. Президент Трамп підкреслив необхідність відновлення балансу торгівлі з Європою", - йдеться в повідомленні.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони починають діяти з 1 червня.