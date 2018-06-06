Макрон об "ужасном" звонке Трампу: наши разговоры похожи на сосиски

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами похожи на сосиски: лучше не объяснять, что внутри.

Об этом пишет Reuters.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Макрона спросили о сообщении CNN, в котором говорилось, что телефонный звонок между французским лидером и Трампом на прошлой неделе был "ужасным". Трамп якобы не сдержался, когда Макрон начал критиковать его решения относительно торговли и миграционной политики.

Заимствуя известную цитату прусского государственного деятеля XIX века Отто фон Бисмарка, Макрон воздержался от внеплановых комментариев о своих беседах с другими мировыми лидерами.

"Как говорил Бисмарк, если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они продолжали бы их есть. Поэтому мне нравится, когда люди видят готовую еду, но я не уверен, что кухонные комментарии помогают приготовить еду или есть ее", - сказал Макрон журналистам.

"Вы можете пойти и спросить людей, которые делают комментарии, но здесь, в Париже, мы не делаем комментариев о том, как это было: жарко, холодно, тепло или ужасно. Мы просто идем вперед и делаем дела", - добавил президент.