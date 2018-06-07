В Раді Європи помітили, як речник Луценка погрожувала журналістам

На платформі Ради Європи для захисту журналістики і безпеки журналістів зареєстроване повідомлення про погрози речниці Генерального прокурора України Лариси Сарган українським журналістам.

Повідомлення, розміщені на платформі, передаються відповідним органам влади, які можуть відреагувати.

Відповідний сигнал надійшов до платформи від Європейської та міжнародної організації журналістів (EFJ/IFJ)

У повідомленні йдеться, що декілька журналістів отримали погрози на тлі зростаючого словесного насильства проти медіа та журналістських організацій.

Мова йде про пост у Facebook речниці генпрокурора України Лариси Сарган від 30 травня, у якому вона опублікувала список прізвищ 26 осіб, які "підняли чергову зраду в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію з Бабченком". Зауважимо, у повідомленні на сайті РЄ сказано, що Сарган писала про "так званих зрадників", які критикували правоохоронців.

У повідомленні, зокрема, наведені прізвища двох журналістів – Мирослави Гонгадзе та Сергія Томіленка, голови Національної спілки журналістів України. Заважимо, що кількість журналістів у списку Сарган була більшою. Приміром, у ньому фігурують Олександр Дубинський та Богдан Буткевич і інші.

Окремо у повідомленні згадана "словесна атака" першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко на Сергія Томіленка, яка звинуватила його у "співпраці з кремлівськими пропагандистами".

"У наступні дні Сергій Томіленко отримував онлайн-погрози (в основному через Facebook-пости та коментарі), у яких лунали заклики до СБУ ув'язнити його", - йдеться у повідомленні.