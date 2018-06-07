В Совете Европы заметили, как пресс-секретарь Луценко угрожала журналистам

На платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов зарегистрировано сообщение об угрозах пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган украинским журналистам.

Сообщения, размещенные на платформе, передаются соответствующим органам власти, которые могут отреагировать.

Соответствующий сигнал поступил от Европейской и международной организации журналистов (EFJ/IFJ)

В сообщении говорится, что несколько журналистов получили угрозы на фоне растущего словесного насилия против медиа и журналистских организаций.

Речь идет о посте в Facebook пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган от 30 мая, в котором она опубликовала список фамилий 26 человек, которые "развели очередную "зраду" в то время, когда все правоохранители осуществляли спецоперацию по Бабченко". Заметим, в сообщении на сайте СЕ сказано, что Сарган писала о "так называемых предателях", которые критиковали правоохранителей.

В сообщении, в частности, приведены фамилии двух журналистов - Мирославы Гонгадзе и Сергея Томиленко, председателя Национального союза журналистов Украины. Отметим, что журналистов в списке Сарган было больше. К примеру, в нем фигурируют Александр Дубинский, Богдан Буткевич и другие.

Отдельно в сообщении упомянута "словесная атака" на Сергея Томиленко первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, которая обвинила его в "сотрудничестве с кремлевскими пропагандистами".

"В последующие дни Сергей Томиленко получал онлайн-угрозы (в основном в Facebook-постах и комментариях), в которых звучали призывы к СБУ арестовать его", - говорится в сообщении.