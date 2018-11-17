У Празі тисячі чехів вимагають відставки прем'єра Бабіша

Тисячі чехів беруть участь у демонстрації з вимогою відставки прем'єр-міністра через скандал із його сином.

Про це повідомляє видання Novinky.

17 листопада Чехія відзначає День боротьби за свободу і демократію та вшановує учасників студентських демонстрацій 1939 та 1989 року.

Однак цього року тінь на урочистості кинув політичний скандал довкола прем’єра Чехії, який не вщухає в країні кілька днів.

З самого ранку протестувальники викинули в смітник квіти від прем’єра Чехії, покладені ним до меморіалу на Народному проспекті у центрі Праги. Сам прем’єр після покладання квітів відправився до сина у Швейцарію.

Зранку біля згаданого меморіалу пройшла чисельна демонстрація, на прозвучала низка антиурядових гасел, а політиків, які прибували покласти квіти зустрічали криками "Ганьба!" і "Відставка!".

Найбільше людей зібралося на площі перед Празьким Градом по обіді. У багатьох з них у руках були банери з вимогою відставки Бабіша та прапори ЄС. Невдовзі протестувальники, скандуючи "Бабіша – на смітник", "З нас досить", "Відставка" вирушили в бік Карлового мосту.

Наразі протестувальники зібралися на Староміській площі, люди продовжують прибувати.

Як зазначається, демонстрації проходять також і в інших чеських містах.

Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер ухвалив резолюцію із закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що восени минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям. Він запевнив, що син страждає на шизофренію, і сказав, що ніколи не піде у відставку добровільно.

Бабіш-молодший перебуває в Швейцарії зі своєю матір'ю.

Читайте детальніше: "Крим, АЕС та син прем'єра: як корупція та довіра до росіян ведуть до зміни уряду Чехії".