В Праге тысячи чехов требуют отставки премьера Бабиша

Тысячи чехов принимают участие в демонстрации с требованием отставки премьер-министра из-за скандала с его сыном.

Об этом сообщает издание Novinky.

17 ноября Чехия отмечает День борьбы за свободу и демократию и чтит участников студенческих демонстраций 1939 и 1989 года.

Однако в этом году тень на торжества бросил политический скандал вокруг премьера Чехии, который не утихает в стране несколько дней.

С самого утра протестующие выбросили в помойку цветы от премьера Чехии, положенные им к мемориалу на Народном проспекте в центре Праги. Сам премьер после возложения цветов отправился к сыну в Швейцарию.

Утром возле упомянутого мемориала прошла многочисленная демонстрация, на которой прозвучал ряд антиправительственных лозунгов, а политиков, которые прибывали возложить цветы встречали криками "Позор!" и "Отставка!".

Больше всего людей собралось на площади перед Пражским Градом после обеда. У многих из них в руках были баннеры с требованием отставки Бабиша и флаги ЕС. Вскоре протестующие, скандируя "Бабиша - на помойку" "С нас хватит", Отставка," отправились в сторону Карлова моста.

Сейчас протестующие собрались на Староместской площади, люди продолжают прибывать.

Как отмечается, демонстрации проходят также и в других чешских городах.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрея Бабиша уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время просьбы о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией, и сказал, что никогда не уйдет в отставку добровольно.

Бабиш-младший находится в Швейцарии со своей матерью.

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