Скандал із сином прем’єра Чехії: Земан обіцяє повернути Бабіша з відставки

Якщо уряду Андрея Бабіша буде висловлено недовіру через скандал із сином прем'єра, президент Чехії Мілош Земан обіцяє знову уповноважити Бабіша сформувати новий кабінет.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу Barrandov, повідомляє чеське видання Novinky.

"Якщо, незважаючи на мої сподівання, уряду буде висловлено недовіру, то після відставки Андрея Бабіша я скажу йому сформувати уряд. У мене дві спроби. Конституція дає повноваження, аби уряд у відставці керував протягом декількох місяців, а тоді гарячі голови заспокояться і охолонуть", - сказав Земан.

Голосування за недовіру уряду Бабіша, ініційоване опозицією у зв’язку зі скандалом з сином прем’єра, відбудеться у чеському парламенті наступної п’ятниці. Однак Земан не вважає, що депутати відправлять уряд Бабіша у відставку.

"Я думаю, якщо депутати будуть розумними… то пропозиція про недовіру отримає невелику підтримку", - вважає президент Чехії. Земан прогнозує, що ситуація довкола Бабіша-молодшого "невдовзі зникне".

Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер прийняв резолюцію з закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям.

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