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Прем’єр Чехії заявив, що ніколи не піде у відставку добровільно

П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:51

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш емоційно відреагував на заклики до його відставки і заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.

Про це він заявив у п’ятницю вранці перед вильотом до Брюсселя, повідомляє видання Novinky.

"Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи", - заявив Бабіш.

Він також подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер ухвалив резолюцію із закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування. 

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям.

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Чехія
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