Європарламент підтвердив підтримку румунки Ковеші на посаду прокурора ЄС

Європейський парламент продовжує підтримувати кандидатуру румунки Лаури Кодрути Ковеші на посаду головного прокурора ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європарламенту.

Президент Європарламенту Давид Сассолі сьогодні направить лист Раді ЄС, в якому йдеться про повну підтримку Ковеші.

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"Напередодні неформальної зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ в Гельсінкі парламент бажає підтвердити свою прихильність кандидатурі Європейського парламенту на посаду головного прокурора Лаури Кодрути Ковеші. Важливо, щоб передбачувані злочини проти бюджету ЄС, такі як шахрайство, корупція або транскордонне шахрайство з ПДВ були розслідувані якомога швидше", - сказав Сассолі.

Відповідно до статті 14 Регламенту про заснування Європейської прокуратури, "Європейський парламент і Рада за спільною згодою призначають головного прокурора Європи на непоновлюваний термін 7 років. Рада діє простою більшістю голосів".

Ковеші залишилася єдиним кандидатом на посаду прокурора. Її суперник француз Жан-Франсуа Бонер вийшов з конкурсу через те, що має бути призначений на іншу посаду у Франції.

Однак поки невідомо, як вирішиться ситуація, адже за правилами Ради ЄС кандидатів має бути двоє.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.