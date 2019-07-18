Европарламент подтвердил поддержку румынки Ковеши на должность прокурора ЕС

Европейский парламент продолжает поддерживать румынского кандидата Лауру Кодруту Ковеши на пост главного прокурора ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Президент Европарламента Давид Сассоли сегодня направит письмо Совету ЕС, в котором говорится о полной поддержке Ковеши.

"В преддверии неформальной встречи министров юстиции и внутренних дел в Хельсинки парламент желает подтвердить свою приверженность кандидатуре Европейского парламента на должность главного прокурора Европейского союза Лауры Кодруты Ковеши. Важно, чтобы предполагаемые преступления против бюджета ЕС, такие как мошенничество, коррупция или трансграничное мошенничество с НДС были расследованы как можно скорее", - сказал Сассоли.

В соответствии со статьей 14 Регламента, учреждающего Европейскую прокуратуру, "Европейский парламент и Совет по общему согласию назначают главного прокурора Европы на невозобновляемый срок 7 лет. Совет действует простым большинством голосов".

Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС. Ее единственный соперник француз Жан-Франсуа Бонер вышел из конкурса из-за того, что должен быть назначен на другую должность во Франции.

Однако, пока неизвестно, как разрешится ситуация, ведь по правилам Совета ЕС кандидатов должно быть двое.

Как известно, назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, которое в прошлом году уже добилось ее увольнения с должности главы антикоррупционного управления.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.