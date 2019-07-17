Франція підтримає кандидатуру румунки Ковеші на посаду прокурора ЄС
Франція підтримає кандидатуру румунки Лаури Ковеші на посаду керівника прокуратури ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Французький уряд повідомить Раді ЄС в найближчому майбутньому, що вони вирішили підтримати Лауру Ковеші", - сказав румунський євродепутат Дачіа Чолош, який є лідером групи "Відновити Європу", в яку входять депутати від партії Еммануеля Макрона.
"Я сподіваюся, що це відкриє шлях для прийняття рішення в цьому напрямку", - сказав він журналістам в Європарламенті в Страсбурзі.
Французький чиновник, близький до Макрона, підтвердив, що Париж планує підтримати Ковеші.
До сих пір Франція підтримувала свого кандидата на Жан-Франсуа Бонера і недавно він сказав, що не збирається виходити з перегонів. Проте, як повідомляється, він також є кандидатом на керівну посаду у Франції.
Представник дипломатичної місії Франції в ЄС сказав: "Поки я не можу нічого підтвердити щодо Бонера".
До сих пір Ковеші підтримував Європейський парламент, в той час як Бонер був кандидатом Ради ЄС.
Питання про те, чи отримає Ковеші посаду, залишається неясним, навіть якщо Франція підтримає її. Вона не користується підтримкою румунського уряду, і інші країни також можуть виступити проти її кандидатури. Однак кандидати на роботу розглядаються як окремі кандидати, а не як національні представники, тому їм не потрібна підтримка власних країн.
Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.
Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.