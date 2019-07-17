Франція підтримає кандидатуру румунки Ковеші на посаду прокурора ЄС

Франція підтримає кандидатуру румунки Лаури Ковеші на посаду керівника прокуратури ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Французький уряд повідомить Раді ЄС в найближчому майбутньому, що вони вирішили підтримати Лауру Ковеші", - сказав румунський євродепутат Дачіа Чолош, який є лідером групи "Відновити Європу", в яку входять депутати від партії Еммануеля Макрона.

"Я сподіваюся, що це відкриє шлях для прийняття рішення в цьому напрямку", - сказав він журналістам в Європарламенті в Страсбурзі.

Французький чиновник, близький до Макрона, підтвердив, що Париж планує підтримати Ковеші.

До сих пір Франція підтримувала свого кандидата на Жан-Франсуа Бонера і недавно він сказав, що не збирається виходити з перегонів. Проте, як повідомляється, він також є кандидатом на керівну посаду у Франції.

Представник дипломатичної місії Франції в ЄС сказав: "Поки я не можу нічого підтвердити щодо Бонера".

До сих пір Ковеші підтримував Європейський парламент, в той час як Бонер був кандидатом Ради ЄС.

Питання про те, чи отримає Ковеші посаду, залишається неясним, навіть якщо Франція підтримає її. Вона не користується підтримкою румунського уряду, і інші країни також можуть виступити проти її кандидатури. Однак кандидати на роботу розглядаються як окремі кандидати, а не як національні представники, тому їм не потрібна підтримка власних країн.

Призначення Ковеші намагається заблокувати румунський уряд, який минулого року вже домігся її звільнення з посади голови антикорупційного управління.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти чинної румунської влади.